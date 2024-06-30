Боевики ВСУ ударили по городу Ясиноватая в ДНР из РСЗО HIMARS

Снаряд пробил девять этажей жилого дома, пострадали дети.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Вооруженные силы Украины с применением реактивной системы залпового огня HIMARS обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. В результате удара пострадали дети. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«В Ясиноватой в результате обстрела из РСЗО HIMARS ранения средней степени тяжести получили дети», — написал он.
Пушилин уточнил, что пострадал мальчик 2020 года рождения и девочка-подросток.
По данным 5-tv.ru, снаряд HIMARS попал в один из жилых домов. Телеканал публикует кадры с места происшествия. Снаряд пробил девять этажей и не разорвался в подвале. В скором времени жильцов дома должны эвакуировать в пункт временного размещения.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта в Курской области. Случилось все в ночь на 29 июня. Дрон ВСУ атаковал жилой дом, в результате чего погибли пять человек, в том числе двое детей. Еще два человека выжили, их госпитализировали в тяжелом состоянии.
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