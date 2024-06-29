СК возбудил уголовное дело по факту теракта в Курской области

По факту атаки украинских беспилотников на деревню Городище Рыльского района Курской области, в ходе которой погибли мирные граждане, возбуждено уголовное по статье 205 УК РФ «Террористический акт». Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту. Их действиям будет дана правовая оценка.

В Курской области минувшей ночью украинский беспилотник атаковал жилой дом, в котором погибли пять человек, в том числе двое детей. Еще два человека выжили, их госпитализировали в тяжелом состоянии в Рыльскую районную больницу.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов принес глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за ночь над пятью регионами России были перехвачены и уничтожены 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).