СК возбудил уголовное дело по факту теракта в Курской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 117 0

В результате атаки дрона в регионе погибли пять человек, включая двоих детей.

СК возбудил уголовное дело по факту теракта в Курской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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По факту атаки украинских беспилотников на деревню Городище Рыльского района Курской области, в ходе которой погибли мирные граждане, возбуждено уголовное по статье 205 УК РФ «Террористический акт». Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту. Их действиям будет дана правовая оценка.

В Курской области минувшей ночью украинский беспилотник атаковал жилой дом, в котором погибли пять человек, в том числе двое детей. Еще два человека выжили, их госпитализировали в тяжелом состоянии в Рыльскую районную больницу.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов принес глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за ночь над пятью регионами России были перехвачены и уничтожены 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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