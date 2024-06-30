«Не позволю манипулировать именем»: Леонтьев возмутился слухами о себе

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 100 0

Певец Леонтьев заявил, что не позволит манипулировать своим именем

«Не позволю манипулировать именем»: Леонтьев возмутился слухами о себе

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Артист отрицает эмиграцию в США. А где он тогда живет на постоянной основе?

Певец Валерий Леонтьев заявил, что не планирует сольные концерты в России. Об этом он рассказал в беседе с «МК».

«Я нахожусь в России, потому что очень скучаю и по друзьям, и по зрителям, это мне особенно дорого. Но пока о сольных концертах речи не идет, — сказал артист.

Певец привел в пример работоспособность таких звезд, как Шер и Мадонна, но гнаться за ними не намерен.

Он также крайне негативно отреагировал на слухи о своей эмиграции в США. Валерий уверенно заявил, что очень предан своей публике, если примет подобное решение, то обязательно обратится к ней лично, а не через посредников. А ту информацию, что гуляет сейчас по Сети, можно смело считать ложью, указал он.

«Моему зрителю, которому я остаюсь верен до конца, я всегда все скажу сам. Посредники с их сомнительными целями мне не нужны», — сказал Леонтьев, уточнив, что «не позволит манипулировать своим именем».

В марте Леонтьев в 75-летний юбилей сообщил об уходе со сцены. По его словам, жанр, в котором он выступал, «не терпит дряхлости». Однако недавно, как писал 5-tv.ru, Валерий Леонтьев тайно прилетел в Москву.

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