Погружение в культуру: чем Канье Уэст занимается в Москве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 57 0

Канье Уэст ужинал с Гошей Рубчинским в ресторане «Белуга»

Фото, видео: www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS; 5-tv.ru

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Американский рэпер прибыл в Россию с «неофициальным» визитом — цель его приезда до сих пор остается загадкой.

Рэпер Канье Уэст ужинал с дизайнером Гошей Рубчинским в ресторане «Белуга» в центре Москвы. Информацию подтвердила 5-tv.ru пиар-менеджер заведения Дида Дудиева.

«Все, что я могу подтвердить, — это то, что вчера ребята ужинали у нас, так как Гоша Рубчинский по совместительству является и другом Евгения Викентьева, шеф-повара ресторана „Белуга“», — сказала она.

О приезде знаменитого американского рэпера в столицу России ранее в своем Telegram-канале сообщила продюсер Яна Рудковская. Она предположила, что Уэст даст большой концерт в «Лужниках». Однако в пресс-центре спортивно-развлекательного комплекса слухи о выступлении рэпера назвали фейком.

Позднее модельер Алена Ткач сообщила, что Уэст приехал в Россию на юбилей к дизайнеру Гоше Рубчинскому, которому накануне исполнилось 40 лет.

В этом году Гоша Рубчинский и Канье Уэст выпустили коллаборацию под названием «Черные псы», однако их общение не ограничилось бизнесом. Рэпер не раз называл дизайнера другом. Известно также, что Рубчинский делал эскиз для татуировки исполнителя.

Ранее 5-tv.ru опубликовал первые кадры с Канье Уэстом в Москве.

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