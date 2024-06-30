На музыкальном фестивале в Британии возникла давка из-за нашествия безбилетников

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Daily Mail: масштабный фестиваль в Великобритании погрузился в хаос

На музыкальном фестивале в Британии возникла давка из-за нашествия безбилетников

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На территорию мероприятия проникли сотни людей с поддельными контрольными браслетами.

На музыкальном фестивале в британском Гластонбери возникли хаос и давка из-за массы безбилетников. Об этом сообщает Daily Mail.

В статье говорится, что на мероприятие проникли сотни людей с поддельными контрольными браслетами, купленными за 50 фунтов, тогда как официальные стоили 350.

Издание пишет, что безбилетников встречали на железнодорожной станции Касл-Кэри и выдавали браслеты, которые выскользнули из рук людей, уже прошедших на фестиваль, и были изъяты организаторами. Затем им помогали перебраться через ограждение и попасть на территорию фестиваля.

Один из пробравшихся таким способом на мероприятие признался, что сделать это было несложно.

«Попасть внутрь было до смешного просто. Я присоединился к групповому чату Reddit, в котором было около 300 человек, и все делились советами и контактными данными людей, которые могут помочь вам», — рассказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время хаджа в Саудовской Аравии погибли 577 паломников. Все они скончались из-за жары, кроме одного, получившего смертельные травмы во время давки. В день трагедии в Большой мечети в Мекке жара достигла 51,8 градуса.

+28° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
85.75
0.79 92.42
1.43
Риск стать жертвой мошенников: китайский гороскоп на июль 2024 года

Последние новости

21:43
Тюрьма и любовь: жизнь Джулиана Ассанжа после 12 лет мытарств
21:23
«Любовь может все»: Рудковская заявила о возможном примирении Алсу и Абрамова
21:03
На музыкальном фестивале в Британии возникла давка из-за нашествия безбилетников
20:43
«Голодный ребеночек»: Погребняк поделилась подробностями четвертой беременности
20:23
Зеленский назвал возможными переговоры с Россией через посредников
20:03
«Все окровавлено было»: как Шатунов калечил себя из-за злости на Разина

Сейчас читают

Бизнес, Путин и былая любовь? Что связывает Канье Уэста с Россией
«Уходит эпоха патриархата»: как меняются роли мужчин и женщин в семье
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака