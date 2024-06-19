Во время хаджа: в Саудовской Аравии умерли не менее 550 паломников

На количество жертв сильно повлияло изменение климата.

Во время хаджа в Саудовской Аравии погибли не менее 550 паломников. 323 из них оказались гражданами Египта. Об этом сообщило агентство AFP.

«Около 577 паломников погибли во время хаджа. По меньшей мере, 323 из погибших были египтянами, все они скончались из-за жары, кроме одного, получившего смертельные травмы во время давки. Также погибли не менее 60 иорданцев», — написали в материале.

Агентство отметило, что изменение климата сильно влияет на паломничество. Температура в месте, где проводятся ритуалы, растет каждые десять лет на 0,4 градуса. В понедельник, 17 июня, в Большой мечети в Мекке жара достигла 51,8 градуса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам. Это исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после Ураза-байрам. Во всех регионах России ежегодно собираются сотни тысяч мусульман.