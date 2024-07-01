Особый вид: исследователь раскрыл возможную природу инопланетян

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 14 0

Исследователь Констебль раскрыл возможную природу инопланетян

Особый вид: исследователь раскрыл возможную природу инопланетян

Фото: www.globallookpress.com / Red Williams

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Умерший еще в 2016 году инженер Тревор Констебль оставил в своих книгах послание последователям.

Американский исследователь НЛО, автор нескольких книг Тревор Констебль был уверен, что инопланетяне, точнее — яркие огни, которые то и дело наблюдают в небе ученые и обычные люди, имеют земное происхождение. В своих трудах, созданных совместно с пилотом Рэймондом Толивером, он называет их атмосферными организмами. 

По описанию исследователей существа напоминают амеб или медуз, только их масса меньше массы воздуха. Кроме того, атмосферные животные способны становиться невидимыми или, наоборот, увеличивать свою плотность. 

Официальная наука гипотезу Констебля и Толивера не признает за неимением достоверных доказательств.

Серьезно заниматься исследованием НЛО Тревор Констебль начал после того, как, по его словам, лично стал свидетелем необъяснимого, находясь в пустыне Калифорнии в 1950 годах. 

В 2016 году инженер умер, но его труды до сих обсуждаются.

 

Ранее 5-tv.ru писал, что Пентагон поставил точку в слухах о визите НЛО на Землю.

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