«Радикальное опровержение»: Пентагон поставил точку в слухах о визите НЛО на Землю

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 31 0

Пентагон: правительство США никогда не взаимодействовало с инопланетянами

«Радикальное опровержение»: Пентагон поставил точку в слухах о визите НЛО на Землю

Фото: www.globallookpress.com / KPA

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Штатах не нашли доказательств существования НЛО и посещения пришельцами Земли. Но так ли все очевидно, как кажется на первый взгляд?

Согласно новому докладу Пентагона, который был подготовлен Управлением по разрешению аномалий и утвержден Конгрессом США, нет никаких доказательств существования НЛО и посещения инопланетянами Земли. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Обнародованный документ является самым «радикальным опровержением», опубликованным Пентагоном за последнее время. В докладе отмечается, что правительство Америки никогда не скрывало знаний о внеземных технологиях или прибытиях НЛО.

«Помимо мистификаций и подделок, дезинформация стала более распространенной, и сейчас ее легче распространять, чем когда-либо прежде, особенно благодаря современным передовым средствам обработки изображений», — сказано в отчете.

В документе также говорится, что создаваемый в Интернете контент может влиять на некоторые слои населения, способствуя укреплению предвзятых мнений. 

В докладе подчеркнули: в большинстве случаев, когда сообщалось о наблюдении за НЛО или другими аномальными явлениями, речь шла об «обычных объектах». За пришельцев часто принимались американские самолеты-разведчики и дроны.

«Все следственные мероприятия, проведенные на всех уровнях классификации, пришли к выводу, что большинство случаев наблюдения было обычными объектами и явлениями и являлось результатом неправильной идентификации», — заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, правда ли НЛО перехватил ядерную боеголовку в США.

-3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
90.75
0.41 98.88
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:42
Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на северо-западе Москвы
11:33
Подминали под себя: как японцы создавали националистическое движение на Сахалине
11:16
Губернатор Ростовской области рассказал о последствия атаки беспилотников на Таганрог
11:04
«Радикальное опровержение»: Пентагон поставил точку в слухах о визите НЛО на Землю
10:46
«Вбивали» это прямо в мозг: британские инструкторы использовали особые приемы психдавления на ВСУ
10:23
Лучшему — лучшее: какие подарки получил Юрий Гагарин после полета в космос

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Как навсегда избавиться от жира на животе — совет эндокринолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок