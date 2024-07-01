Дело Boeing: Минюст США предъявит обвинения компании

Эфирная новость 48 0

Минюст США предъявит обвинения компании Boeing

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Родственники погибших в авиакатастрофах самолетов предприятия требуют взыскать около 25 миллиардов долларов.

Министерство юстиции США собирается предъявить обвинения компании Boeing. Исковые претензии связаны с авиакатастрофами самолетов 737 Max в Индонезии и Эфиопии. В общей сложности трагедии унесли жизни 346 человек.

Причем, по данным местных СМИ, у дела против компании Boeing есть два пути развития. Предприятие может признать свою вину и тогда фирму накажут штрафом до 250 миллионов долларов. Кроме того, будет назначен независимый наблюдатель за производством.

Однако, как стало известно, родственники погибших в авиакатастрофах выступают против какой-либо сделки с компанией. Адвокаты семей будут настаивать на проведении полноценного судебного разбирательства, и тогда компанию Boeing могут наказать значительно сильнее - как минимум, на 25 миллиардов долларов - такова общая сумма претензий родственников погибших.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский регулятор ограничил производство Boeing 737 MAX 9

+23° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
85.75
0.79 92.42
1.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:48
Невероятное зрелище! «Алые паруса» вызвали восторг у иностранных журналистов
7:31
Средства ПВО уничтожили за ночь 36 украинских беспилотников над регионами России
7:30
Российский «Град» громит технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:23
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2024
7:15
Чуть прикрыла: Асмус показала полуобнаженную грудь у водопада
7:02
Петров пост 1— 11 июля 2024: история и правила питания по дням

Сейчас читают

«Убит горем»: принц Гарри тяжело переносит утрату Кейт Миддлтон в своей жизни
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака