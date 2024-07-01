Чуть прикрыла: Асмус показала полуобнаженную грудь у водопада

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Асмус показала полуобнаженную грудь у водопада

Чуть прикрыла: Асмус показала полуобнаженную грудь у водопада

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Актриса устроила жаркую фотосессию на отдыхе.

Актриса Кристина Асмус, которая недавно прилетела с отдыха на Бали, похвасталась свежими отпускными кадрами. Снимок опубликовало издание VOICE. На нем знаменитость едва прикрывает свою грудь.

Актриса позировала на фоне водопада. Снимок получился очень атмосферным. На нем Асмус была лишь в трусах и черной прозрачной накидке, под которой была видна интимная часть тела. Кадр она сопроводила забавными хэштегами: «Они существуют», «Зачем показала свои печальки», «Какая же она бесячая», «Видно, что страдает», «Ой, у меня сколиоз», «Приблизил, спасибо».

Такие хэштеги, вероятно, пришли в голову актрисе после того, как ее раскритиковали за новую, короткую прическу. Выбор Асмус объяснила тем, что хотела бы восстановить и отрастить здоровые волосы после многочисленных манипуляций с ними. Но публику это не остановило. Они назвали актрису мальчиком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристина Асмус отреагировала на тайную свадьбу Харламова.

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