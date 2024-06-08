«Испытала предательство»: как Асмус отреагировала на тайную свадьбу Харламова

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Асмус разочаровалась в Харламове после его тайной свадьбы

«Испытала предательство»: как Асмус отреагировала на тайную свадьбу Харламова

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса уже давно строит свою личную жизнь, но смогла ли она по-настоящему отпустить экс-супруга?

Юморист Гарик Харламов предал экс-супругу Кристину Асмус, женившись на нынешней возлюбленной Катерине Ковальчук. Такое мнение высказала таролог Аделина Панина после слухов об их тайной свадьбе.

Сам юморист радостное событие не подтверждал. Но его избранница дала публике повод так думать. В социальной сети она опубликовала фотографии, сделанные на полароид. На снимках пара стояла на фоне входа во Дворец бракосочетания. Правда, одеты возлюбленные были просто — в джинсах и футболках. Ковальчук держала карточку в руке на фоне шикарного букета из белых пионов и коробочки из-под обручальных колец. Интернет-пользователи тут же решили, что пара все-таки расписалась.

После неоднозначного намека никаких заявлений Асмус не делала. Но таролог уверена — знаменитость, конечно, обо всем узнала и была сильно расстроена.

«Кристина Асмус испытывает чувство предательства, разочарования, как будто сейчас наступила та самая точка, несмотря на уже достаточно давний разрыв», — заявила провидица в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

Кроме того, она предположила, что Асмус окончательно поняла, что потеряла Харламова.

«Актриса думает, что бывший муж продолжает ее любить и страдает. Я не вижу, что она искренне желает счастья экс-супругу», — добавила Панина.

К слову, если и Харламов действительно отправился с Ковальчук в ЗАГС, то этот брак стал для него третьим. В 2010 году он связал себя узами брака с Юлией Лещенко из Волгодонска. Девушку он сделал своей помощницей, однако ни рабочие, ни личные отношения их брак не смогли скрепить. Пара рассталась в 2013-м. В том же году юморист женился на актрисе Кристине Асмус. Спустя семь лет они разошлись с громким скандалом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему певца Татьяна Буланова не взяла фамилию мужа после свадьбы.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
88.76
0.02 96.69
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:27
Блогер Карина Нигай рассказала, сколько миллионов тратит в месяц
10:25
Премьер-министра Дании избили в Копенгагене
10:20
«Врачи спасли жизни»: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»
10:00
Артиллеристы громят «опорники» ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
9:58
В Луганске спасатели всю ночь разбирали завалы жилого дома после удара ВСУ
9:41
Опубликованы кадры из кабины водителя трамвая в момент ДТП в Кемерово

Сейчас читают

Анита Цой о выступлении Путина на ПМЭФ: «С нашим любимым президентом»
«Реакция неоднозначная»: Киркоров шокирован результатами пластики Овсянниковой
«Еще до старта отношений»: как понять, что вы встретили «своего» мужчину
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака