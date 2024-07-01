Россия возглавила председательство Совета безопасности ООН

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

Какие темы станут основными для обсуждения?

Россия возглавила председательство Совета безопасности ООН

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Россия с 1 июля получила права на председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Москва вступила в полномочия на один месяц.

Ключевыми темами, как отмечает РИА Новости, которые будут обсуждаться при председательстве России, станут урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и новая архитектура мировой безопасности, а также сотрудничество ООН с такими региональными организациями, как Содружество Независимых Государств (СНГ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Совет Безопасности является постоянно действующей структурой ООН. В ее задачи входит поддержание международного мира и безопасности. Ежемесячно председательство передается от одной страны-участницы организации к другой. Россия приняла эстафету от Южной Кореей.

Прежде постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что усилия Москвы по «высвечиванию» лицемерия и «двойных стандартов» стран Запада по конфликту на Украине не напрасны. Мир меняет свое отношение к ситуации, а западной антироссийской пропаганде становится все труднее одурманить «ооновское большинство».

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МВД России Владимир Колокольцев потребовал от ООН четкой и взвешенной оценки по обстрелу Севастополя, который произошел 23 июня. Удар, к слову, по данным Минобороны РФ, ВСУ нанесли американскими ракетами ATACMS. В результате ранения получили более 150 человек, в том числе 27 детей, а погибли четыре человека.

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