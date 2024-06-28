Колокольцев потребовал от ООН четкой и взвешенной оценки по обстрелу Севастополя
Глава МВД России посетил саммит, где провел встречи с некоторыми главами делегаций других стран.
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ; 5-tv.ru
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Россия выступает за выработку четких мандатов для миротворцев ООН. Об этом в стенах международной организации заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.
По словам министра, в условиях эскалации международных конфликтов работе таких миссий нужно уделять особое внимание. Еще Колокольцев призвал ООН оценить атаку ВСУ на пляж в Севастополе.
«Мы дожидаемся от этой организации международной четкой, принципиальной, взвешенной оценки обстрелу американскими ракетами нашего мирного населения в Севастополе. Это касается не только руководителей, с которыми мы встречаемся здесь на двусторонних встречах, это касается наших коллег, потому что кто как не мы должны объяснить позицию России по всем вопросам, которые сегодня происходят на Украине», — сказал Колокольцев.
На полях саммита российский министр провел встречи с некоторыми главами делегаций других стран. Так, в разговоре с главой МВД Казахстана Владимир Колокольцев привел примеры поощряемой странами Запада террористической деятельности — ракетном обстреле мирных жителей Крыма и нападении боевиков в Дагестане.
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