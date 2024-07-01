Журналисты «Известий» получили отказ в аккредитации на саммит НАТО в США

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Как в блоке обосновали свое решение?

Журналисты «Известий» получили отказ в аккредитации на саммит НАТО в США

Фото: Global Look Press / PHOTOTHEK/Thomas Trutschel

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Журналистам «Известий» отказали в получении аккредитации на саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне. Соответствующее уведомление поступило в редакцию 1 июля.

«К сожалению, на этот раз ваш запрос на аккредитацию средств массовой информации не может быть удовлетворен. Мы не можем пояснить причины этого решения, которое является окончательным», — указывается в нем.

Также отмечается, что публичные части саммита будут доступны на официальном сайте Североатлантического альянса.

Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля. Он будет посвящен 75-летию альянса. Прежде глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон проговорился российским пранкерам Вовану и Лексусу, что Киев не пригласят на этот саммит и в состав блока вообще. Дело в том, что сам Вашингтон не поддержит его присоединения. На ближайшем саммите традиционно выразят глубокую поддержку стремлению Незалежной в НАТО. При этом сам Кэмерон предложил украинцам и президенту* Украины Владимиру Зеленскому не расстраиваться и не обострять ситуацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что сбежавшие из России депутаты готовят террористический план к саммиту НАТО. Около 60 либералов недавно провели встречу в Варшаве для обсуждения специального плана из семи пунктов.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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