Times: сбежавшие из России депутаты готовят террористический план к саммиту НАТО
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
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Около 60 либералов недавно провели встречу в Варшаве для обсуждения специального плана из семи пунктов.
Сбежавшие из России бывшие депутаты готовят террористический план по дестабилизации в стране. Об этом сообщает издание Times.
«Бывшие российские депутаты призвали НАТО поддержать кампанию убийств», — заявляет газета.
Уточняется, что более 60 сбежавших из России либералов готовятся обсудить свержение действующей власти на 75-м саммите альянса. На встрече в Варшаве они уже составили план, в который вошли семь пунктов, в том числе о свержении действующей власти.
Экс-депутаты хотят получить одобрение от НАТО и призвать альянс продолжать вводить против России санкции.
Известно, что среди этих либералов — бывший депутат Госдумы Илья Пономарев*, который представляет собой одного из самых мрачных противников РФ. В конце 2022 года он отправился в Донецкую Народную республику (ДНР) с целью информационной проработки «Легиона «Свобода России»**. Пономарев призвал террористическую организацию активировать действия против российской стороны.
В отношении Пономарева возбуждено несколько уголовных дел в России, среди которых дело о госизмене.
Признаки совершения преступления, предусмотренного статьей о государственной измене были замечены также за вдовой блогера Алексея Навального* Юлией Навальной. Она призывала недружественные страны поддерживать людей, которые борются в России с действующим конституционным строем, а также лично поддерживала враждебные антироссийские действия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Польше готовят белорусов для свержения Лукашенко.
* — признаны в РФ иноагентами
** — организация признана в РФ террористической и запрещена
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