Сбежавшие из России депутаты готовят террористический план к саммиту НАТО

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 196 0

Times: сбежавшие из России депутаты готовят террористический план к саммиту НАТО

Сбежавшие из России депутаты готовят террористический план к саммиту НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Около 60 либералов недавно провели встречу в Варшаве для обсуждения специального плана из семи пунктов.

Сбежавшие из России бывшие депутаты готовят террористический план по дестабилизации в стране. Об этом сообщает издание Times.

«Бывшие российские депутаты призвали НАТО поддержать кампанию убийств», — заявляет газета.

Уточняется, что более 60 сбежавших из России либералов готовятся обсудить свержение действующей власти на 75-м саммите альянса. На встрече в Варшаве они уже составили план, в который вошли семь пунктов, в том числе о свержении действующей власти.

Экс-депутаты хотят получить одобрение от НАТО и призвать альянс продолжать вводить против России санкции.

Известно, что среди этих либералов — бывший депутат Госдумы Илья Пономарев*, который представляет собой одного из самых мрачных противников РФ. В конце 2022 года он отправился в Донецкую Народную республику (ДНР) с целью информационной проработки «Легиона «Свобода России»**. Пономарев призвал террористическую организацию активировать действия против российской стороны.

В отношении Пономарева возбуждено несколько уголовных дел в России, среди которых дело о госизмене.

Признаки совершения преступления, предусмотренного статьей о государственной измене были замечены также за вдовой блогера Алексея Навального* Юлией Навальной. Она призывала недружественные страны поддерживать людей, которые борются в России с действующим конституционным строем, а также лично поддерживала враждебные антироссийские действия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Польше готовят белорусов для свержения Лукашенко.

* — признаны в РФ иноагентами

** — организация признана в РФ террористической и запрещена

+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
84.96
-2.85 90.99
-3.12
Риск стать жертвой мошенников: китайский гороскоп на июль 2024 года

Последние новости

2:40
Точным ударом: ВС РФ показали кадры уничтожения РСЗО HIMARS
2:18
«Настоящая катастрофа»: Карин Кнайсль об утрате Европой верховенства закона
1:54
Политическое лицемерие: как МОК дискредитирует Олимпийские игры в Париже
1:30
Жильцам ветхого дома из Пензенской области предложили переехать в комнату с плесенью
1:08
Беременна в 11: в Германии школьница родила от отчима, но не все так просто
0:46
Сигнал для женщин? Егор Крид дал редкий комментарий о личной жизни

Сейчас читают

Кашель, слабость, боль: россиян атакуют парагрипп и РС-вирус
История визажиста из Казани о ботулизме — первые симптомы, лечение и при чем здесь ботокс
«Пример публичным людям»: адвокат Жорин оценил щедрый поступок разводящегося с Алсу Абрамова
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака