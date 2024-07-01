Испугались вопросов? Юрист назвал причину отказа «Известиям» в аккредитации на саммит НАТО

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 37 0

Семеновский: НАТО ждет те СМИ, которые освещают события под нужным альянсу углом

Фото, видео: Reuters / Liesa Johannssen; ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Североатлантический альянс изначально создавался с нацеленностью против России.

В НАТО отказали в аккредитации «Известиям» на свой саммит из-за страха объективного освещения событий. Об этом специалист по международному праву Игорь Семеновский эксклюзивно рассказал 5-tv.ru

Альянс утверждает лишь те СМИ, которые публикуют материалы в выгодном для них свете. Поэтому они и отклонили запрос «Известий» из-за страха быть раскрытыми.

«НАТО заинтересовано в освещении своей деятельности только в том ключе, который интересен НАТО. Соответственно, там будут евро-атлантические СМИ представлены, которые будут транслировать позицию саммита», — высказался он.

Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил прежде 5-tv.ru, что НАТО изначально создавали с нацеленностью против России. Альянс не готов к стороннему мнению и несоответствующим их взглядам.

Сами же представители организации не дали никакой официальной причины для отказа, но уверенно заявили, что решение обжалованию не подлежит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России.

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