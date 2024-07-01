Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

ФССП: акции кондитерской фабрики Порошенко Roshen передали в доход России

Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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Производство полностью прекратило свою работу в 2017 году.

В доход России были переданы акции «Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (корпорация Roshen), принадлежавшей прежде бывшему президенту Украины Петру Порошенко, сообщил РИА Новости директор ФССП Дмитрий Аристов. Соответствующее судебное решение было вынесено в феврале.

Roshen приобрела фабрику в Липецке в 2001 году, она выпускала на ней около 60 наименований кондитерских изделий. В 2017 году работа фабрики остановилась.

Также стало известно, что в доход РФ будут переданы и акции ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов». Данные компании на протяжении несколько лет финансировали ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему для Украины путь в НАТО закрыт.

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