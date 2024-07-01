Борис Акунин* может получить штраф за нарушение закона об иноагентах

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 19 0

Писатель объявлен в международный розыск.

Борис Акунин* может получить штраф за нарушение закона об иноагентах

Фото: www.globallookpress.com / Dmitrii Angel

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Писатель Борис Акунин* может получить штраф за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Зарегистрирован протокол в отношении Чхартишвили* Г. Ш.», — сказано в картотеке.

Иноагенты не могут не информировать публику о своем статусе в Интернете. Акунин, судя по всему, не поставил специальные метки на свои публикации.

В феврале текущего года Акунина заочно арестовали за призывы к терроризму и фейки об армии. Он числится в международном розыске.

Прежде в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен соратник Алексея Навального* Леонид Волков*. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа на территории страны. А также заявлял, что преступники, которые организуют диверсии, «смелые люди».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минюст включил в реестр иноагентов экс-телеведущую Курбангалееву**

* — признаны иноагентами и внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

** — признана в РФ иноагентом

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