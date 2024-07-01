Семь мирных жителей ранены при обстреле Белгородской области
Гладков: при обстреле Белгородской области пострадали семь человек
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Все пострадавшие госпитализированы с различными травмами.
Семь человек, по предварительным данным, получили ранения при обстреле Белгорода и Белгородского района украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что двое пострадавших получили баротравмы, еще двое — контузии, у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы, у женщины — осколочное ранение шеи. Все пострадавшие госпитализированы.
Также Гладков сообщил о разрушении стены и крыши частного домовладения в результате прямого попадания снаряда. Всего в Белгороде после обстрела выявили повреждения в 22 частных домах. Также пострадали десять автомобилей.
В Минобороны ранее сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за минувшую ночь 36 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что машины скорой помощи в Белгородской области оборудовали системами РЭБ.
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