Семь мирных жителей ранены при обстреле Белгородской области

Все пострадавшие госпитализированы с различными травмами.

Семь человек, по предварительным данным, получили ранения при обстреле Белгорода и Белгородского района украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что двое пострадавших получили баротравмы, еще двое — контузии, у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы, у женщины — осколочное ранение шеи. Все пострадавшие госпитализированы.

Также Гладков сообщил о разрушении стены и крыши частного домовладения в результате прямого попадания снаряда. Всего в Белгороде после обстрела выявили повреждения в 22 частных домах. Также пострадали десять автомобилей.

В Минобороны ранее сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за минувшую ночь 36 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что машины скорой помощи в Белгородской области оборудовали системами РЭБ.