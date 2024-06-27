Под защитой: скорые в Белгородской области оборудовали системами РЭБ

Сирена ракетной опасности в регионе звучат по пять-шесть раз в день.

В прифронтовой зоне от нападения вражеских дронов защищают скорую помощь. По словам медиков, их машины атакуют чуть ли не чаще, чем военную технику. И, чтобы уберечься, на медицинский транспорт устанавливают одну из самых передовых систем радиоэлектронной борьбы.

Такие уже появились в ЛНР и Белгородской области. Как все работает, рассказал корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

В каждом кабинете на станции скорой помощи в Шебекино, помимо ампул и таблеток, лежит бронежилет.

«В случае ракетной опасности мы в бронежилетах работаем», — говорит фельдшер подстанции скорой помощи Шебекино Инна Озерова.

Сирена ракетной опасности в городе звучит по пять-шесть раз в день. Город постоянно под огнем, поэтому у бригад скорой помощи бронежилет, каска и дрон-детектор — это уже обязательные элементы рабочей униформы.

«Если пострадаем мы, помощи людям, к сожалению, не от кого ждать. Поэтому нам приходится одеваться в полной экипировке. Даже на обычные выезды мы надеваем бронежилет и каску. Потому что в любой момент может быть прилет», — объясняет фельдшер бригады экстренного реагирования Павел Козлов.

Бригада выезжает на срочный выезд через пять минут после очередного обстрела города кассетными боеприпасами. Есть пострадавшая, нужна экстренная помощь.

Раненая пенсионерка находится в состоянии шока. Врачи общаются с ней, чтобы подбодрить и успокоить. Пострадавшую решено везти на обследование в Белгород. Стационар в местной больнице закрыт из-за сложной обстановки.

Этот выезд, говорят врачи, самый обычный. Таких вызовов в Шебекино каждый день может быть минимум два-три. В их практике бывали случаи куда тяжелее.

«Самое страшное — это был обстрел, когда мы везли тяжелого пациента. Здесь также в Шебекинском округе. Но водитель все сделал правильно. Довез нас целыми. В итоге ничего не случилось ни с нами, ни с пациентом», — вспоминает врач бригады экстренного реагирования Анастасия Тяжлова.

Машины скорой помощи — это одна из любимых мишеней ВСУ. Их атакуют чуть ли не чаще, чем военную технику. Охоту ведут, в том числе, и с помощью дронов-камикадзе. Поэтому автомобили оснастили системами защиты.

На крыше автомобилей скорой медицинской помощи в Белгородском приграничье установлены конусы — это одна из самых передовых систем радиоэлектронной борьбы. Называется она «Волнорез». В зоне СВО ее чаще всего используют для защиты танков и другой бронетехники.

Конусов установили даже несколько, про запас. Хотя и одна такая система способна посадить любой дрон-камикадзе на подлете.

«Мы проводили тестирование на трех машинах, когда поставщик приезжал, устанавливал. Четыре вида дронов. Они были эффективны. В районе 300 метров они начинают работать и в районе 50-70 метров он падает», — рассказывает главный врач станции скорой помощи Белгородской области Алексей Жиров.

Сейчас системы РЭБ установлены на 40 автомобилей в приграничных районах Белгородской области. До конца года такие конусы появятся на всех машинах скорой помощи региона, в том числе и в тыловых районах.