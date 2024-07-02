Терпение и опыт: российские ракетчики уничтожили скопление самолетов ВСУ

Российские разведчики и ракетчики уничтожили скопление самолетов ВСУ под Полтаво
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru
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Удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М».
Российские ракетчики совместно с разведчиками уничтожили скопление самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры работы бойцов.
Сначала российские разведчики при помощи беспилотников несколько дней наблюдали, как боевики перегоняли технику на аэродром «Миргород». А после того, как там появилось скопление самолетов, сообщили об этом ракетчикам. Они направили туда оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».
После первого удара боевики попытались спешно вывести еще уцелевшие самолеты, но им этого сделать не удалось. По военной технике ударила вторая ракета, которая вновь поразила цели.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ освободили населенные пункты Степовая Новоселовка и Новопокровское.
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