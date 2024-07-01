Российские военные взяли под полный контроль населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи», — говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы нанесли поражение нескольким бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Макеевка, Нововодяное, Невское, Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР) и Терны Донецкой народной республики (ДНР). В результате противник потерял до 475 боевиков бронетранспортер М113 производства США и четыре пикапа.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня „Град“, две гаубицы М777 производства США, гаубица „Мста-Б“, самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“, гаубица Д-30 и пять полевых складов боеприпасов ВСУ», — добавили в Минобороны России.

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Кроме того, бойцы группировки войск «Центр» взяли под полный контроль населенный пункт Новопокровское и улучшили тактическое положение. Боевикам и скоплениям техники было нанесено поражение, отбиты пять контратак. Вооруженные силы Украины в результате потеряли до 405 боевиков, боевую машину пехоты Bradley и бронеавтомобиль MaxxPro производства США, семь автомобилей, гаубицы М777 и «Мста-Б», а также две гаубицы Д-30.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России отбросили украинских боевиков с левобережья Херсонской области. Бои сейчас идут на островах.