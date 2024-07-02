США выделили Польше кредит в размере двух миллиардов долларов на ПВО и ПРО

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 23 0

Вашингтон уже одалживал Варшаве денежные средства на подобные нужды.

США выделили Польше кредит в размере двух миллиардов долларов на ПВО и ПРО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Варшава и Вашингтон заключили прямое соглашение о предоставлении кредита Польше на сумму в размере двух миллиардов долларов для закупки средств ПВО и ПРО. Соответствующая информация появилась на сайте министерства обороны Польши.

«Польша и США заключили соглашение о прямом кредите в рамках программы Foreign Military Financing на сумму  в размере двух миллиардов долларов», — сообщили в публикации.

Известно, что это уже второй подобный кредит, который Вашингтон выдал Варшаве.

Еще один подарок Штаты сделали Польше на юбилей вступления страны в НАТО. Белый дом анонсировал продажу Варшаве почти двух тысяч ракет разных типов, чтобы восполнить нехватку боеприпасов после поставок Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что США окажут Украине помощь на 300 миллионов долларов вместо 60 миллиардов, которые изначально хотел направить стране Джо Байден.

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