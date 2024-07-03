Еда будущего: в Китае научились выращивать «мясной» рис

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 33 0

В Китае научились выращивать мясные клетки на поверхности зерен риса

Еда будущего: в Китае научились выращивать «мясной» рис

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams - Funkystock

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уникальную технологию придумали в Пекинской академии пищевых наук.

Китайские ученые вырастили в лаборатории «мясной» рис. Еда по уникальной технологии была создана в лабораторных условиях, сообщает издание South China Morning Post.

Исследователям удалось вырастить клетки курицы и говядины на поверхности разных сортов риса.

«Выращенные в лаборатории блюда из курицы и риса со свининой визуально неотличимы от обычных сортов. Но после приготовления они выделяют комбинированный аромат мяса и риса», — рассказывает главный научный сотрудник проекта Ван Шоувэй.

Ученые утверждают, что блюдо содержит полезные компоненты растения и животных белков. Кроме того, такой подход считается более экологичным, нежели традиционное мясное производство. Например, для выращивания такого риса нужно гораздо меньше земельных, водных и энергетических ресурсов. Также снижается объем выбросов парниковых газов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РФ создали инновационный рассол.

+24° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
87.99
0.69 93.70
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:21
Собянин рассказал, какую микроэлектронику производят в ОЭЗ «Технополис Москва»
10:11
Украинец стал первым осужденным в РФ за международный акт терроризма
10:03
Мусор, грязь и выборы: как Франция провалила подготовку к Олимпийским играм
9:53
«Один звонок»: в Финляндии заявили о возможности Си Цзиньпина завершить конфликт на Украине
9:51
«Сделать перерыв»: певица Pink отменила концерт из-за проблем со здоровьем
9:40
«Полностью уничтожен»: супермаркет сгорел в Донецке после обстрела ВСУ

Сейчас читают

Польского экс-дипломата, обвинившего украинцев в геноциде поляков, довели до нищеты
«Теперь Макрон даже не хромая утка, а безногая»: как президент Франции с треском проигрывает правым
Решетова ответила на обвинения Алсу в связи с ее мужем
Повар раскрыл легендарный рецепт советской окрошки

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака