Еда будущего: в Китае научились выращивать «мясной» рис

В Китае научились выращивать мясные клетки на поверхности зерен риса
Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams - Funkystock
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Уникальную технологию придумали в Пекинской академии пищевых наук.
Китайские ученые вырастили в лаборатории «мясной» рис. Еда по уникальной технологии была создана в лабораторных условиях, сообщает издание South China Morning Post.
Исследователям удалось вырастить клетки курицы и говядины на поверхности разных сортов риса.
«Выращенные в лаборатории блюда из курицы и риса со свининой визуально неотличимы от обычных сортов. Но после приготовления они выделяют комбинированный аромат мяса и риса», — рассказывает главный научный сотрудник проекта Ван Шоувэй.
Ученые утверждают, что блюдо содержит полезные компоненты растения и животных белков. Кроме того, такой подход считается более экологичным, нежели традиционное мясное производство. Например, для выращивания такого риса нужно гораздо меньше земельных, водных и энергетических ресурсов. Также снижается объем выбросов парниковых газов.
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