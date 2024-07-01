Для восполнения дефицита витаминов: в РФ создали инновационный рассол

В РФ создали инновационный рассол для восполнения дефицита витаминов
Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka
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Такой рассол станет незаменимым помощником для спортсменов в качестве напитка до и после тренировки.
Ученые Российского биотехнологического университета создали уникальную рецептуру рассола, способного восполнить дефицит витаминов в организме. Благодаря этому напитку можно еще и держать в норме уровень гидратации и электролитного баланса, сообщил телеканал RT.
Как рассказали исследователи, речь идет о двух разработках. Одна из них — это раствор соли и воды, который приводит к брожению и содержит пробиотики, вторая — раствор с добавлением пряностей и не требующий ферментации. Такой напиток будет очень полезен всем людям, занимающимся спортом. Принимать его можно будет как до, так и после занятий.
Кроме того, за счет солоноватого вкуса напиток может стать и интересным дополнением к коктейлю. Им уже заинтересовались некоторые промышленные пищевые предприятия. А в перспективе у ученых — разработка целой линейки продукта с различными вкусовыми оттенками.
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