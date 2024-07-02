Новая уловка: как мошенники обманывают при продаже авто в России

Злоумышленники пользуются поддельными документами. Как распознать фальшивку?

Злоумышленники часто пытаются сбыть автомобили с криминальным прошлым и измененной маркировкой обычным гражданам России. Чтобы провернуть свое грязное дело, они используют поддельные паспорта, поэтому при покупке машины важно тщательно проверять все документы. Об этом рассказал автокриминалист Максим Шелков изданию Газета.ру.

«Нужно посмотреть, чтобы не было признаков переклейки фотографии, когда ее вырезают сквозь пленку и меняют, а сверху наносят второй слой ламинирующей пленки. Проверяя паспорт продавца, следует посмотреть, чтобы не было второго слоя ламинации и убедиться, чтобы страница с данными не была отрезана и вклеена у корешка паспорта», — объяснил эксперт.

Также важно сопоставить серию паспорта с годом выдачи и кодом подразделения документа. Злоумышленники часто путаются в этих деталях.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники обманывают россиян через «Единую медицинскую службу».