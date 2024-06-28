Данные не обновились: мошенники обманывают россиян через «Единую медицинскую службу»
Мошенники начали обманывать россиян через «Единую медицинскую службу»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Злоумышленники, требуя назвать информацию, получают доступ к «Госуслугам» пользователя.
Мошенники изобрели новый способ обмана россиян. Они звонят по телефону и представляются сотрудниками несуществующей «Единой медицинской службы». О преступной схеме сегодня пишут «Известия».
Злоумышленники уточняют у потенциальных жертв, когда они приходили флюорографию и требуют назвать номер СНИЛС или код из СМС. Так мошенники получают доступ к аккаунту пользователя на «Госуслугах». А в некоторых банках до сих пор можно взять кредит, используя только подтвержденный профиль на этом портале.
Читайте также
44%
0.79 92.42
1.43
Нашли ошибку?