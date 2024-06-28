Данные не обновились: мошенники обманывают россиян через «Единую медицинскую службу»

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Мошенники начали обманывать россиян через «Единую медицинскую службу»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Злоумышленники, требуя назвать информацию, получают доступ к «Госуслугам» пользователя.

Мошенники изобрели новый способ обмана россиян. Они звонят по телефону и представляются сотрудниками несуществующей «Единой медицинской службы». О преступной схеме сегодня пишут «Известия».

Злоумышленники уточняют у потенциальных жертв, когда они приходили флюорографию и требуют назвать номер СНИЛС или код из СМС. Так мошенники получают доступ к аккаунту пользователя на «Госуслугах». А в некоторых банках до сих пор можно взять кредит, используя только подтвержденный профиль на этом портале.

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