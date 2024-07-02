Суд в Москве заочно арестовал экс-премьера Украины и бывшего главу МИД страны

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 24 0

Владимир Гройсман и Павел Климкин объявлены в международный розыск.

Суд в Москве заочно арестовал экс-премьера Украины и бывшего главу МИД страны

Фото: Zuma \ TASS

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд в Москве заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана и бывшего главу МИД страны Павла Климкина. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Судом в отношении Климкина и Гройсмана избрана мера пресечения в виде содержания под стражей заочно», — сказано в сообщении.

Каждому из них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Кроме того, Климкин и Гройсман объявлены в международный розыск.

Прежде в СК РФ предъявили обвинения Гройсману. По данным ведомства, он и еще несколько украинских чиновников поддержали решение о проведении в Донбассе «антитеррористической операции», повлекшей за собой гибель мирных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что экс-секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объявлен в розыск по статье российского УК.

+23° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
87.30
1.55 93.96
1.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:21
Есть пострадавшие: пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Бразилии
11:10
В России объявлен в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ Нестеренко
11:03
Умер народный артист РФ Владимир Матвеев
10:56
«Секретов не осталось»: российские военные изучили устройство ракеты ATACMS
10:44
Суд в Москве заочно арестовал экс-премьера Украины и бывшего главу МИД страны
10:37
Из Европы в Азию: БАМ готовится отметить полувековой юбилей

Сейчас читают

Пощечина Мелони может стоить фон дер Ляйен поста главы Еврокомиссии
«Теперь Макрон даже не хромая утка, а безногая»: как президент Франции с треском проигрывает правым
Решетова ответила на обвинения Алсу в связи с ее мужем
Повар раскрыл легендарный рецепт советской окрошки

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака