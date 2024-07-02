Суд в Москве заочно арестовал экс-премьера Украины и бывшего главу МИД страны

Суд в Москве заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана и бывшего главу МИД страны Павла Климкина. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Судом в отношении Климкина и Гройсмана избрана мера пресечения в виде содержания под стражей заочно», — сказано в сообщении.

Каждому из них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Кроме того, Климкин и Гройсман объявлены в международный розыск.

Прежде в СК РФ предъявили обвинения Гройсману. По данным ведомства, он и еще несколько украинских чиновников поддержали решение о проведении в Донбассе «антитеррористической операции», повлекшей за собой гибель мирных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что экс-секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объявлен в розыск по статье российского УК.