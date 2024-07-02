Умер народный артист РФ Владимир Матвеев

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 46 0

Что случилось с актером?

Умер народный артист РФ Владимир Матвеев

Фото: Кадр из сериала "Охота на певицу" 2019 г.

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Умер народный артист РФ Владимир Матвеев. Актеру было 72 года. Об этом сообщила 5-tv.ru вдова актера.

По ее словам, причиной смерти Матвеева стала остановка сердца. Дата и место похорон семья объявит позже.

Владимир Матвеев родился 26 января 1952 года родился в селе Сладково Тюменской области.

Артист сыграл во многих постановках в театрах, кинофильмах и сериалах. Наиболее известные проекты актера: сериалы «Хвост», «Агент особого назначения», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», а также фильмы «Елки 5», «Салют-7», «Конец света» и «Чернобыль».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер актер Олег Огий, который известен публике съемкам в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Артисту было 67 лет.

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