Умер звезда сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Олег Огий

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 337 0

Актер театра и кино Олег Огий умер на 68-м году жизни

Умер звезда сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Олег Огий

Фото: Из открытых источников

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Артисту было 67 лет.

Умер актер Олег Огий, который известен публике съемкам в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Артисту было 67 лет. Об этом сообщил приемный сын, актер, продюсер и телеведущий Александр Малич в своем Telegram-канале.

«Друзья, ушел из жизни актер, режиссер, художник, мой отчим, Олег Огий. Отпевание и прощание состоится 24 июня в 14 00. Церковь Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы», — написал Малич.

Олег Огий родился 6 сентября 1956 года. В 1980-м он окончил ЛГИТМиК, после чего начал работать в различных театрах как актер, а также как режиссер.

Дебют в кино произошел у Огия в 1995 году, тогда он снялся в российско-французской ленте «Дебюсси, или Мадемуазель Шу-Шу».

А свою известность получил, приняв участие в таких проектах, как «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Морские дьяволы», «Агент национальной безопасности», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей» и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что заслуженный артист России Михаил Мальченко умер на 78-м году жизни.

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