Собянин подвел итоги проекта «Золотая маска. Послесловие»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 18 0

Мероприятие объединило более 30 театров Москвы.

Собянин подвел итоги проекта «Золотая маска. Послесловие»

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

В проекте «Золотая маска. Послесловие» приняли участие более 30 столичных театров, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В своем Telegram он уточнил, что проект стартовал после церемонии вручения национальной театральной премии «Золотая маска» и завершился 1 июля.

В рамках программы гости могли пройти «Мхатовский путь» с сотрудниками Музея МХАТ, изучить «Театральное сердце Москвы» и стать участником прогулки «От Сатиры до Ленкома» с историком театра и кино Сергеем Николаевым. Еще две прогулки — «Театральный роман Булгакова» и «Театральный бульвар» провели артист и драматург Алексей Беклемышев и театральный критик Валерия Гуменюк.

Популярностью также пользовались экскурсии по закулисью. Так, в театре Et Cetera рассказали о спектаклях-лауреатах «Золотой маски» прошлых лет и показали костюмерный, бутафорский и гримерный цехи. А Театр им. Маяковского презентовал свою историческую сцену — посетители увидели зал с самой высокой точки под люстрой.

Также были организованы мастер-классы по сценической речи и актерскому мастерству.

Собянин обратил внимание, что 15 тематических маршрутов, которые были размещены в специальном разделе проекта «Золотая маска. Послесловие», будут доступны на основной странице Russpass постоянно.

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Собянин подвел итоги проекта «Золотая маска. Послесловие»

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