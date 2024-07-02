В Москве суд взыскал долги с писателя Дмитрия Быкова*

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 26 0

Речь идет о неуплате услуг ЖКХ.

В Москве суд взыскал долги с писателя Дмитрия Быкова*

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Суд в Москве принял решение о взыскании задолженности с писателя Дмитрия Быкова*. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Речь идет о долгах по оплате жилищно-коммунальных услуг. Сумма задолженности не уточняется.

Дмитрий Быков внесет в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, летом 2022 года. Писатель также известен тем, что поддерживает Украину и действия главы киевского режима Владимира Зеленского. В 2023-м он был оштрафован за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Ранее сообщалось, что писатель Борис Акунин** заочно арестован за призывы к терроризму и фейки о российской армии. Он числится в международном розыске.

Прежде в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен соратник Алексея Навального** Леонид Волков**. Он выступил с благодарностью ВСУ за убийства российских солдат, а также сообщил, что «не испытывает никакой тоски» от сгоревших колонн российской военной техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд в Москве отказался освобождать от штрафа журналиста Ганапольского*.

* — внесены Минюстом РФ в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента

** — признаны иноагентами и внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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