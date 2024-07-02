Мосгорсуд отказался освобождать от штрафа журналиста Ганапольского*

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 18 0

Он пытался обжаловать решение предыдущей инстанции, но апелляция осталась без удовлетворения.

Мосгорсуд отказался освобождать от штрафа журналиста Ганапольского*

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Московский городской суд отказался отменить административный штраф в отношении журналиста Матвея Ганапольского*. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

«Суд апелляционной инстанции оставил постановление без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сообщили в Мосгорсуде.

Ганапольский был оштрафован в 2023 году на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Матвей Ганапольский был внесен в реестр физлиц-иноагентов весной 2022 года. Причиной стало осуществление политической деятельности в интересах Украины.

Также стало известно, что в реест иноагентов Минюст РФ внес журналистку одного из российских телеканалов Фариду Курбангалееву*. Ранее ее обвинили в оправдании терроризма и распространении фейков о действиях российской армии. Замоскворецкий суд заочно арестовал ее на два месяца. Срок исполнения меры пресечения будет исчисляться с момента ее задержания в России. Известно, что сейчас журналистка проживает в Чехии и ведет блог.

Прежде в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен соратник Алексея Навального** Леонид Волков**. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа на территории страны. А также заявлял, что преступники, которые организуют диверсии, «смелые люди».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Борис Акунин** может получить штраф за нарушение закона об иноагентах

* — внесены Минюстом РФ в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента

* — признаны иноагентами и внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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Мосгорсуд отказался освобождать от штрафа журналиста Ганапольского*

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