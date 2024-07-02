Орбан уже не тот? Чего ожидать России от председательства Венгрии в Совете ЕС

Венгерский премьер неоднократно выступал против военной поддержки украинского конфликта. Сохранит ли он свою позицию в это вопросе?

Не стоит ожидать каких-то пророссийских действий от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время председательства его страны в Совете Евросоюза. За последнее время позиция политика существенно изменилась не в пользу Москвы. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил декан ФСНиМК Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.

«Еще месяца два назад я бы сказал, что назначение Орбана может привести к тому, что антироссийская деятельность ЕС будет несколько парализована или, по крайней мере, временно заблокирована. Сейчас я такого сказать не могу, потому что в последние два месяца „коллективный Запад“ предпринял жесткие действия в отношении фрондирующих руководителей государств», — отметил эксперт.

Он напомнил о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и загадочной гибели президента Ирана Ибрахима Раиси. Да и в самой Венгрии, указал Шатилов, неожиданно возникло оппозиционное движение, собирающее едва ли не миллионные митинги в Будапеште под предводительством человека с фамилией Мадьяр, о котором еще недавно никто не слышал.

«В этой ситуации, мне кажется, Орбан, как человек прагматичный, понял, что не надо лаять на слона в виде Глобального Запада, и решил сбросить свою фронду и активность, которая играла на руку России. Сейчас мы видим, что он больше торгуется за права венгров в рамках ЕС, нежели пытается нам оказывать некое содействие», — констатировал политолог.

Более того, Шатилов полагает, что на премьера Венгрии могу возложить роль «доброго полицейского» в отношении России, который должен будет уговорить Москву пойти на невыгодные ей соглашения по украинскому конфликту.

«Раньше для этого использовали Макрона, еще раньше — Меркель, Шольца, Эрдогана, сейчас — Орбана, который будет пытаться уговорить Россию как минимум заключить перемирие и зафиксировать ситуацию по линии боестолкновения», — прогнозирует Шатилов.

Он считает, что именно с этой «миссией» может быть связан визит Орбана в Киев.

Поэтому, подытожил политолог, Орбан вряд ли будет оказывать России какое-то содействие и играть в пророссийском ключе в те полгода, что Венгрия будет председателем Совета ЕС. В лучшем случае политик будет занимать какую-то особую позицию по вопросу ввода войск НАТО на Украину и украинской проблеме в целом.

Орбан не изменит общую линию ЕС

www.globallookpress.com / © IMAGO/Kira Hofmann; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

Политолог и журналист Юрий Светов, в свою очередь, напомнил, что полномочий председателя Совета ЕС в принципе недостаточно для того, чтобы изменить генеральную линию ЕС.

«Он может с какими-то инициативами выступать, вносить предложения, но не более того. Решения все равно будут коллегиальными. Поэтому я не думаю, что благодаря Орбану что-то принципиально изменится в поведении ЕС в отношении санкций и помощи Украине», — сказал эксперт.

Он отметил, что ЕС каждые полгода принимает решения о продлении антироссийских санкций, и Венгрия всегда голосует «за», выторговывая для себя какие-то преференции.

«Мы совершенно четко должны понимать, что Орбан не может изменить общую линию, потому что она формируется в США. Поэтому у меня никаких ожиданий в связи с председательством Венгрии нет», — подчеркнул Светов.

Венгрия стала председателем Совета Евросоюза на период с 1 июля до конца 2024 года. Девизом председательства страны стал: «Сделаем Европу вновь великой», а важным пунктом программы — скорейшее урегулирование конфликта на Украине.

Также Будапешт намерен уделять внимание укреплению оборонной политики ЕС, расширению объединения, пресечению нелегальной миграции, формированию единства Европы, сельхозполитике и демографии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чего ждать от поездки премьера Венгрии на Украину.