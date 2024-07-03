Загадочные обстоятельства: туристка из России потеряла память в Таиланде

Родственники женщины не могут понять, что же случилось.

Туристка из Владивостока при загадочных обстоятельствах потеряла память в Тайланде. Как сообщает издание KP.RU, женщина на несколько дней исчезла после ссоры с мужем, а при обнаружении перестала узнавать близких.

Все началось несколько дней назад, когда русская община города Паттайя опубликовала информацию о поступившей в местный госпиталь россиянке с признаками амнезии. Вскоре на связь вышли родственники пострадавшей, которые сразу заподозрили что-то неладное.

Мама женщины рассказала корреспондентам, что она изначально была против переезда дочери за границу, однако та настояла.

За несколько дней до случившегося Оксана (именно так зовут женщину) по неизвестным причинам поругалась с мужем, после чего, как полагают родственники, пара разъехалась.

Самое странное в этой ситуации заключается в том, что семье до сих пор не объяснили, что именно произошло с Оксаной и в каком она состоянии на данный момент.

В различных СМИ пишут, что незадолго до попадания в больницу, туристку видели разъяренной. Отсюда вытекает версия, что она получила травму во время ссоры, однако весомых доказательств у этой версии нет.

Кто-то предполагает, что виной всему может быть авария, однако и у этого нет никаких подтверждений.

Сейчас родственники заняты только одним вопросом — как вернуть Оксану на родину? Главный их страх заключается в том, что если даже им удастся переправить женщину обратно во Владивосток, то она может просто не узнать своих близких.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в В Петербурге во время урагана погибла женщина.