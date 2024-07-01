В Петербурге во время урагана погибла женщина

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 86 0

Причиной трагедии стало упавшее дерево.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жертвой урагана в Петербурге стала женщина, на которую упало дерево. Об этом сообщили в МЧС.

Уточняется, что трагедия произошла на проспекте Юрия Гагарина. Кроме погибшей, травмы получили еще одна петербурженка и ребенок, повреждены десять легковых автомобилей.

Также сообщается о падении башенного крана на стройплощадке на проспекте Большевиков. 

По данным ведомства, за время урагана бригады спасателей 71 раз выезжали на вызовы. В 67 случаях была угроза или последствия падения деревьев, в четырех обрушились металлические конструкции.

Ранее синоптики предупреждали, что в понедельник, 1 июля, 30-градусная жара в Петербурге сменится ливнями, грозами и шквалистым ветром.

Губернатор Александр Беглов призвал горожан по возможности оставаться дома и сообщил об усиленном режиме работы городских служб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обрушившийся на Москву ураган «Эдгар» унес жизни двух человек, еще 18 жителей столицы серьезно пострадали и были госпитализированы.

В Петербурге во время урагана погибла женщина

1/3

ИЗВЕСТИЯ

2/3

ИЗВЕСТИЯ

3/3

ИЗВЕСТИЯ

+28° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
87.30
1.55 93.96
1.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:02
Семь мирных жителей ранены при обстреле Белгородской области
22:45
Александра Ширвиндта посмертно удостоили кинопремии «Ника»
22:27
В Петербурге во время урагана погибла женщина
22:09
Суд не удовлетворил иск Крида к Мизулиной
21:49
Накануне вечерней бури в Петербурге объявляли желтый уровень опасности из-за жары
21:34
Умерла актриса из «Улицы разбитых фонарей» Татьяна Тарасова

Сейчас читают

Пощечина Мелони может стоить фон дер Ляйен поста главы Еврокомиссии
«Защищают свое гнездо»: чем опасны гигантские осы, наводнившие Москву
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака