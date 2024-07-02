«Не только друзья, но и враги»: утвердят ли Урсулу фон дер Ляйен на второй срок

Сохранит ли глава Еврокомиссии свой пост, станет известно в ходе планерной сессии Европейского парламента в Страсбурге 16–19 июля.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время первого срока на этом посту приобрела не только друзей, но и врагов. Поэтому, чтобы переизбраться на эту должность, что вовсе неочевидно, фон дер Ляйен придется решить «триединую задачу», пишет EADaily.

Так, чтобы остаться у руля ЕК, фон дер Ляйен необходимо, во-первых, придерживаться трех правоцентристских партий — народной, социал-демократов и либертарианцев из «Ренессанса».

Вторая задача — одновременно с выполнением первого пункта повернуться лицом к «зеленым», недовольным скоростью осуществляемого Евросоюзом энергетического перехода.

Наконец, в-третьих, фон дер Ляйен нужно расширить свою опору, присоединив часть крайне правой группы, в которую входит премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Именно последнюю задачу, по мнению автора публикации, главе ЕК будет решить сложнее всего, так как Мелони при обсуждении в узком кругу кандидатур председателя ЕК, главы внешнеполитического ведомства и лидера Совета оставили за бортом, не проявив к ней хотя бы «элементарной политической вежливости».

«Так откровенно, знаете ли, бросить в лицо руководителю девятой по объему ВВП страны мира „мы тебя в упор не видим“, это даже у недоброжелателей не получится. А тут — Мелони явно поняла, что, „имея таких друзей, уже и врагов не надо“ — это ее случай», — отметил автор статьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидеры стран Евросоюза согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на второй срок. Утверждение пройдет с помощью голосования Европейского парламента на планерной сессии в Страсбурге 16–19 июля.