Лидеры стран ЕС предложили оставить фон дер Ляйен на посту главы ЕК

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 47 0

Следующего председателя Еврокомиссии смогут выбрать 16–19 июля.

Лидеры стран ЕС предложили оставить фон дер Ляйен на посту главы ЕК

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Andreas Stroh

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Лидеры стран Евросоюза согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на второй срок. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в соцсети X.

«Евросовет предложил Урсулу фон дер Ляйен в качестве кандидата на пост председателя Еврокомиссии», — написал Мишель.

Следующего председателя ЕК могут утвердить с помощью голосования Европейского парламента на планерной сессии в Страсбурге 16–19 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц обеспокоен победой ультраправых на выборах в Европарламент. Об этом он заявил на публичной встрече с президентом Чили.

Шольц уверен, что подобные тенденции должны вызывать беспокойство. Канцлер Германии заявил, что именно борьба за демократические ценности делает Германию Европой.

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