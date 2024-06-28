Лидеры стран ЕС предложили оставить фон дер Ляйен на посту главы ЕК

Следующего председателя Еврокомиссии смогут выбрать 16–19 июля.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Andreas Stroh
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Лидеры стран Евросоюза согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на второй срок. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в соцсети X.
«Евросовет предложил Урсулу фон дер Ляйен в качестве кандидата на пост председателя Еврокомиссии», — написал Мишель.
Следующего председателя ЕК могут утвердить с помощью голосования Европейского парламента на планерной сессии в Страсбурге 16–19 июля.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц обеспокоен победой ультраправых на выборах в Европарламент. Об этом он заявил на публичной встрече с президентом Чили.
Шольц уверен, что подобные тенденции должны вызывать беспокойство. Канцлер Германии заявил, что именно борьба за демократические ценности делает Германию Европой.
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