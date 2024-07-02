«Я в Москве, а он в Питере»: Кудрявцева раскрыла, к кому ревновала Макарова

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Кудрявцева призналась, что ревновала Макарова к девушкам легкого поведения

«Я в Москве, а он в Питере»: Кудрявцева раскрыла, к кому ревновала Макарова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После недавнего скандала и примирения звездные супруги дали совместное интервью.

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ревновала своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова, к девушкам легкого поведения, когда он выступал за петербургский СКА, а она жила и работала в Москве.

«Поначалу швабры были. Хоккеист играет в СКА, все эти спортсмены ходят в караоке и рестораны, а там эти девушки ответственности социальной низкой. Я в Москве, а он в Питере», — рассказала Кудрявцева в эфире федерального телеканала.

Спортсмен заявил, что тоже ревновал супругу, правда, это не относится к ее бывшему бойфренду Сергею Лазареву.

«В начале отношений я частенько ревновал Леру, мы даже ругались. К Лазареву, слава Богу, не ревную… Ревновать — это нормально, я и сейчас ревную, просто иногда не говорю», — признался Макаров.

В браке с Макаровым телеведущая состоит 12 лет. В начале этого года пара оказалась на грани развода. Тогда Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа из-за его проблем с алкоголем. Однако вскоре знаменитость призналась, что намеренно предала гласности ситуацию в семье, чтобы супруг одумался. По словам Кудрявцевой, уйти от мужа — это не то же самое, что развестись. Просто ей потребовалась «жесткая мотивация», чтобы разобраться с важным вопросом. В результате Макаров отправился на лечение в клинику и через два месяца вернулся домой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что раздражает Кудрявцеву в ее муже.

+29° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
87.99
0.69 93.70
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:38
В «Артеке» открылся детский кинофестиваль «Алые паруса»
23:20
«Я в Москве, а он в Питере»: Кудрявцева раскрыла, к кому ревновала Макарова
23:02
Проверка Роспотребнадзора: туберкулез выявлен у одного студента МГУ
22:44
Последствия жары: мужчина в Москве получил тепловой удар и попал в реанимацию
22:26
Отряд кораблей Северного флота РФ прибыл в порт Ла-Гуайра в Венесуэле
22:08
Больше 200 тысяч за ночь: Агата Муцениеце отдыхает в роскошном отеле

Сейчас читают

Польского экс-дипломата, обвинившего украинцев в геноциде поляков, довели до нищеты
«Теперь Макрон даже не хромая утка, а безногая»: как президент Франции с треском проигрывает правым
Решетова ответила на обвинения Алсу в связи с ее мужем
Повар раскрыл легендарный рецепт советской окрошки

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака