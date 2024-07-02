«Я в Москве, а он в Питере»: Кудрявцева раскрыла, к кому ревновала Макарова
Кудрявцева призналась, что ревновала Макарова к девушкам легкого поведения
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
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После недавнего скандала и примирения звездные супруги дали совместное интервью.
Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ревновала своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова, к девушкам легкого поведения, когда он выступал за петербургский СКА, а она жила и работала в Москве.
«Поначалу швабры были. Хоккеист играет в СКА, все эти спортсмены ходят в караоке и рестораны, а там эти девушки ответственности социальной низкой. Я в Москве, а он в Питере», — рассказала Кудрявцева в эфире федерального телеканала.
Спортсмен заявил, что тоже ревновал супругу, правда, это не относится к ее бывшему бойфренду Сергею Лазареву.
«В начале отношений я частенько ревновал Леру, мы даже ругались. К Лазареву, слава Богу, не ревную… Ревновать — это нормально, я и сейчас ревную, просто иногда не говорю», — признался Макаров.
В браке с Макаровым телеведущая состоит 12 лет. В начале этого года пара оказалась на грани развода. Тогда Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа из-за его проблем с алкоголем. Однако вскоре знаменитость призналась, что намеренно предала гласности ситуацию в семье, чтобы супруг одумался. По словам Кудрявцевой, уйти от мужа — это не то же самое, что развестись. Просто ей потребовалась «жесткая мотивация», чтобы разобраться с важным вопросом. В результате Макаров отправился на лечение в клинику и через два месяца вернулся домой.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что раздражает Кудрявцеву в ее муже.
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