После удара ВСУ были обесточены два относящихся к Горловке поселка

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 19 0

В ходе атаки пострадали местные угледобывающие предприятия.

После удара ВСУ были обесточены два относящихся к Горловке поселка

Фото: Река Александр / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Два населенных пункта, которые находятся недалеко от Горловки в ДНР, были обесточены в результате атаки боевиков ВСУ. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате артиллерийского обстрела Никитовского района Горловки... частично обесточены поселки шахты имени Изотова и Мичурина», — написал Приходько.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь мирных жителей ранены при обстреле Белгородской области украинскими боевиками ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что двое пострадавших получили баротравмы, еще двое — контузии, у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы, у женщины — осколочное ранение шеи.

Тема:
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