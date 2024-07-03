После удара ВСУ были обесточены два относящихся к Горловке поселка

В ходе атаки пострадали местные угледобывающие предприятия.
Фото: Река Александр / ТАСС
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Два населенных пункта, которые находятся недалеко от Горловки в ДНР, были обесточены в результате атаки боевиков ВСУ. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«В результате артиллерийского обстрела Никитовского района Горловки... частично обесточены поселки шахты имени Изотова и Мичурина», — написал Приходько.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь мирных жителей ранены при обстреле Белгородской области украинскими боевиками ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что двое пострадавших получили баротравмы, еще двое — контузии, у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы, у женщины — осколочное ранение шеи.
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