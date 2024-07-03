Не место для этикета: почему мужчина должен заходить в лифт первым

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 30 0

Спасатель МЧС Халилов: мужчина не должен пропускать девушку в лифт первой

Не место для этикета: почему мужчина должен заходить в лифт первым

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

И как вести себя в кабине во время движения?

По правилам мужчина должен заходить в лифт первым, не пропуская вперед женщин. Об этом изданию NEWS.ru рассказал эксперт по выживанию и спасатель МЧС Эдуард Халилов.

Специалист подчеркнул, что в лифте нет места этикету, ведь речь идет о безопасности. Женщины и дети должны заходить в лифт после мужчины, а в самой кабине все должны стоять лицом к двери.

«Когда лифт уже приехал, ребенка нужно выпускать первого и контролировать его. Если детей в лифте нет, первой должна выйти женщина», — уточнил спасатель.

Кроме того, во время поездки детей лучше всего держать за руку ребенка, чтобы избежать ЧП. Например, выбегая из кабины, ребенок может побежать и застрять ногой в щели между дверьми и выходом из лифта. Также важно следить, чтобы дети не нажимали кнопки во время движения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спастись из застрявшего лифта.

+30° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
87.99
0.69 93.70
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:20
Россия приостанавливает участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ
13:01
Решетова в ярости. С кем еще намерена судиться модель после скандала с Алсу?
13:00
Ехали в аэропорт: появились подробности ДТП с туристами из России в Турции
12:49
Не место для этикета: почему мужчина должен заходить в лифт первым
12:36
«Это риски»: чем опасно употребление шашлыка в жару
12:27
Огневая работа: ВС РФ уничтожили безэкипажные катера ВСУ у Новороссийска

Сейчас читают

Во всем виновата жара? Рабочий умер в кабине башенного крана в Москве
Пророчества Циолковского сбываются: о чем предупреждал ученый
Обнимает и целует в лоб: В Сети обсуждают роман Егора Крида и Алины Загитовой
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака