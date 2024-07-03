Путин прилетел в Астану накануне саммита ШОС

Президент РФ Владимир Путин прилетел в столицу Казахстана, чтобы принять участие в сессиях Совета глав государств–членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кадры встречи российского лидера в аэропорту Астаны опубликованы пресс-службой Кремля.

Известно, что 3 и 4 июля лидеры государств обсудят развитие многопланового сотрудничества в рамках ШОС. Кроме того, запланирован обмен мнениями по актуальным вопросам международной политики и проблемам регионов.

По итогам встреч главами государств будет подписана особая декларация и ряд других документов.

Также запланирована встреча в формате «ШОС плюс». Ее посетят главы стран, которые выступают наблюдателями и партнерами по диалогу Шанхайской организации сотрудничества, а также лидеры крупных международных организаций.

Отмечается, что в столице Казахстана у Владимира Путина назначена серия двусторонних бесед.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошли переговоры Путина с президентом Конго.