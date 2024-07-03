Власти РФ хотят разрешить использовать стейблкоины для международных расчетов

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Это должно облегчить расчеты с другими странами в условиях санкций.

Власти РФ хотят разрешить использовать стейблкоины для международных расчетов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_КОНЬКОВ

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Власти России могут официально разрешить использовать стейблкоины для международных операций. Речь идет о разновидности криптовалюты, чей курс привязан к другому классу активов. Например, доллар (USDt), евро (STASIS EURO), юань (CNHt), золото (XAUt). Сейчас идет обсуждение законопроекта о разрешении использования таких валют, пишут «Известия».

Зампред Банка России Алексей Гузнов рассказал, что главный вопрос заключается в том, чтобы урегулировать всю цепочку, которая позволит переводить стейблкоины внутри РФ и накапливать их, чтобы совершать трансграничные переводы.

«Понимание пока формируется, и, надеюсь, в ближайшее время оно выльется в текст (законопроекта. — Прим. ред.)», — заявил Гузнов.

Эту идею хотят реализовать не в виде эксперимента, а как постоянную норму. Зампред Банка РФ пояснил, что речь идет о токенах, которые выпускают в иностранных информационных системах. Это должно облегчить расчеты с другими странами в условиях санкций.

В пресс-службе Минфина подтвердили, что это вопрос пока на проработке.

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