«Тапни» хомяка: в чем подвох популярной игры Hamster Kombat

Люди по всему миру решили покликать по виртуальному грызуну ради легких денег. Есть ли у них шанс получить хоть что-то?

Популярная игра в Telegram под названием Hamster Kombat скрывает в себе закрученную аферу разработчиков. Специалисты разных областей рассказали в беседе с KP.RU, почему обещанная создателями игры криптовалюта может оказаться пустышкой.

Летом этого года мир столкнулся с повальным увлечением игрой Hamster Kombat, где ради увеличения статуса своего грызуна нужно всего лишь — «тапать», что в переводе означает нажимать. Каждый клик по нему дает больше монет и выше шанс получить достаточную сумму в криптовалюте, которую создатели игры обещают — когда выйдут на биржу.

«Те, кто знает законы рынка, может наспекулировать немного прибыли. Но буквально в первый месяц-два. Потом валюта обесценивается», — подчеркнул криптовалютный аналитик Влад Мартынов.

Маркетолог Валерия Павлова сравнила новый феномен с популярностью игры «Счастливая ферма», которая захватила мир десять лет назад, а потом исчезла. Однако тут сделан упор на реальное материальное вознаграждение, на которое разработчики Hamster Kombat только намекнули, но не дали — никаких конкретных обещаний.

Немногим ранее уже появилась подобная игра под названием Notcoin — почти с точно с такими же правилами с «тапанием». Компания провела листинг, но сами участники виртуального «соревнования» получили с нее мало — многое ушло на конвертацию валюты, оплату комиссии и подобное. В итоге люди обменяли свое конечное время на небольшую материальную компенсацию.

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