«Тапни» хомяка: в чем подвох популярной игры Hamster Kombat

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 79 0

Аналитик Мартынов: криптовалюта за Hamster Kombat обесценится через месяц

«Тапни» хомяка: в чем подвох популярной игры Hamster Kombat

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Люди по всему миру решили покликать по виртуальному грызуну ради легких денег. Есть ли у них шанс получить хоть что-то?

Популярная игра в Telegram под названием Hamster Kombat скрывает в себе закрученную аферу разработчиков. Специалисты разных областей рассказали в беседе с KP.RU, почему обещанная создателями игры криптовалюта может оказаться пустышкой.

Летом этого года мир столкнулся с повальным увлечением игрой Hamster Kombat, где ради увеличения статуса своего грызуна нужно всего лишь — «тапать», что в переводе означает нажимать. Каждый клик по нему дает больше монет и выше шанс получить достаточную сумму в криптовалюте, которую создатели игры обещают — когда выйдут на биржу.

«Те, кто знает законы рынка, может наспекулировать немного прибыли. Но буквально в первый месяц-два. Потом валюта обесценивается», — подчеркнул криптовалютный аналитик Влад Мартынов.

Маркетолог Валерия Павлова сравнила новый феномен с популярностью игры «Счастливая ферма», которая захватила мир десять лет назад, а потом исчезла. Однако тут сделан упор на реальное материальное вознаграждение, на которое разработчики Hamster Kombat только намекнули, но не дали — никаких конкретных обещаний.

Немногим ранее уже появилась подобная игра под названием Notcoin — почти с точно с такими же правилами с «тапанием». Компания провела листинг, но сами участники виртуального «соревнования» получили с нее мало — многое ушло на конвертацию валюты, оплату комиссии и подобное. В итоге люди обменяли свое конечное время на небольшую материальную компенсацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые обучили искусственный интеллект оценивать риск развития зависимости от видеоигр.

+21° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
87.04
-2.01 93.30
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:30
Крупнейшая вспышка ботулизма в РФ: кто виноват в массовом отравлении людей
22:13
Путин прибыл с государственным визитом в КНДР
21:47
Скотт Беннет назвал военным преступлением удар ВСУ по жилому дому в Шебекино
21:31
«Сразу после начала СВО»: как притесняют русских в Германии
21:05
Обвиняемого в участии в экстремистском сообществе журналиста Кригера оставили под стражей
20:45
«Сильно скучаю»: Ольгу Бузову до сих пор не пускают в родную школу

Сейчас читают

Умерла вдова Эльдара Рязанова
«Кухня на районе» из-за случаев ботулизма остановила работу во всех городах
«Я бы его отключил гораздо раньше. Зачем человека мучить?»: сын рассказал о мучениях Жириновского в больнице
Яд без цвета и запаха: что делать, если он уже попал в организм - первые симптомы ботулизма

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака