Доходы бюджета России превысили 29 триллионов рублей

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 16 0

Ковальчук: доходы бюджета РФ выросли и составили более 29 триллионов рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Западные санкции не способны ослабить российскую экономику.

Председатель Счетной палаты Борис Ковальчук в ходе заседания Совета Федерации заявил, что доходы федерального бюджета страны выросли, превысив 29 триллионов рублей.

«Доходы федерального бюджета выросли и составили более 29 триллионов рублей, что больше прогнозируемого объема на 11,5%. Из 84 главных администраторов доходов федерального бюджета по 59 отмечаем существенные разнонаправленные отклонения, более 15% фактических от прогнозных показателей», — подчеркнул Ковальчук.

По его словам, расходы составили 32,4 триллиона рублей. Так, уровень исполнения расхода федерального бюджета составил рекордные 98,1% за последние пять лет. Динамика исполнения расходов при этом носила неравномерный характер. Резервный фонд был использован в 97,3%, что составило порядка 13% от общего кассового исполнения расходов.

Также, что касается макроэкономических показателей, то ВВП вырос на 3,6%, что превысило уровни 2021 и 2022 годов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российская экономика растет вопреки санкциям Запада.

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