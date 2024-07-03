Доходы бюджета России превысили 29 триллионов рублей

Западные санкции не способны ослабить российскую экономику.

Председатель Счетной палаты Борис Ковальчук в ходе заседания Совета Федерации заявил, что доходы федерального бюджета страны выросли, превысив 29 триллионов рублей.

«Доходы федерального бюджета выросли и составили более 29 триллионов рублей, что больше прогнозируемого объема на 11,5%. Из 84 главных администраторов доходов федерального бюджета по 59 отмечаем существенные разнонаправленные отклонения, более 15% фактических от прогнозных показателей», — подчеркнул Ковальчук.

По его словам, расходы составили 32,4 триллиона рублей. Так, уровень исполнения расхода федерального бюджета составил рекордные 98,1% за последние пять лет. Динамика исполнения расходов при этом носила неравномерный характер. Резервный фонд был использован в 97,3%, что составило порядка 13% от общего кассового исполнения расходов.

Также, что касается макроэкономических показателей, то ВВП вырос на 3,6%, что превысило уровни 2021 и 2022 годов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российская экономика растет вопреки санкциям Запада.