Все-таки прокляли? Еще один член королевской семьи Британии попал в больницу

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 39 0

Принцесса Анна из королевской семьи Великобритании получила травму головы

Все-таки прокляли? Еще один член королевской семьи Британии попал в больницу

Фото: www.globallookpress.com / © I-Images

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В этот раз удар пришелся на одного из самых близких людей Карла III.

Принцесса Великобритании Анна получила серьезную травму головы и, возможно, частично потеряла память. Об этом сообщает издание HELLO!

По данным британских СМИ, сестра короля Карла III прогуливалась по своему поместью Gatcombe Park в Глостершире и, вероятно, попала под лошадь. Каким образом это произошло, никто не знает. Предположение выдвинули медики, исходя из характера травм.

Анну госпитализировали в больницу Southmead. Сообщается, что из-за серьезного сотрясения мозга она частично потеряла память и временно не может исполнять обязанности, которые были возложены на нее после болезни короля и Кейт Миддлтон.

www.globallookpress.com / © I–Images

Например, из-за случившегося принцесса не смогла посетить мероприятия, связанные памятью о Первой мировой войне. Вместо этого от имени Анны было направлено с извинениями перед жителями Канады.

«С глубоким сожалением сообщаю, что не могу быть с вами сегодня, когда вы чтите память храбрых подвигов и жертв военнослужащих Ньюфаундлендского полка, которые вступили в бой в первый день битвы на Сомме», — написала она.

Примечательно, что в королевской семье Великобритании за последний год случилась целая вереница проблем. Онкологию нашли сначала у Карла III, потом у Кейт Миддлтон. Длительное время весь дворец прибывает в ссоре с женой принца Гарри Меган Маркл. Любители гипотез даже выдвигают версии, что бывшая актриса навела на неугодных родственников порчу. А некоторые связывают череду несчастий Виндзоров с гибелью принцессы Дианы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему принц Гарри никак не может помириться с семьей.

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