Палец о палец не ударил: почему принц Гарри никак не может помириться с семьей

Герцог Сассекский вот уже четыре года находится в контрах со своими самыми близкими людьми.

Долгожданного для многих британцев примирения принца Гарри с королевской семьей вот уже четыре года не происходит. На то есть одна веская причина. О ней рассказали журналисты The Mirror со ссылкой на заявление королевского биографа Дженни Бонд.

Отношения принца Гарри с семьей начали ухудшаться с 2020 года. Тогда он и его супруга Меган Маркл потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул. В США пара приобрела дом в Санта-Барбаре, где и обосновалась.

Все эти годы отношения родственников были натянутые. И даже диагностированная онкология у короля Великобритании Карла III, а также Кейт Миддлтон не смогла сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Гарри приезжал на родину, но его поездки были не слишком продолжительными.

«Если бы Гарри, действительно, хотел встретиться со своей семьей и уладить все дела, он бы, наверняка, выделил больше времени на свои недавние визиты», — отметила Бонд.

По мнению королевского биографа, дело не только в нежелании принца Гарри, но и в отсутствии времени у принца Уильяма. Мол, сейчас у первого претендента на престол достаточно забот. Душевные терзания брата его сейчас занимают меньше всего. На встрече должен был настаивать Гарри, чего он, увы, не сделал.

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