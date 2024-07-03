«Точка влияния»: для чего Украина стянула боевиков ВСУ к границе с Белоруссией

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 2 701 0

Политолог Рыжевский: стягивание ВСУ к границе с Белоруссией — это провокация

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Что может предпринять киевский режим в этом направлении?

Стягивание подразделений ВСУ к границе с Белоруссией является провокацией в информационном поле. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru заявил политолог, военный эксперт Павел Рыжевский.

По его словам, здесь речь идет о мнимой угрозе, и дальнейшего продвижения украинских боевиков не последует.

«Несколько причин. Во-первых, конечно же, провокативная — провокация, отвлечение внимания российских сил от главного направления, отвлечение Кремля», — отмечает эксперт.

Рыжевский считает, что киевский режим вряд ли предпримет какие-то серьезные действия в том направлении. Здесь скорее можно говорить о навязывании собственной повестки со стороны властей Украины и, разумеется, Запада.

Также на причину происходящего влияет намерение президента* Украины Владимиры Зеленского в какой-то мере повлиять на парламентские выборы во Франции и президентские — в США.

«Это может быть какой-то точкой влияния на эти выборы. То есть, исходя из электоральных выборных историй, эту украинско-белорусскую границу можно будет как-то разыгрывать. Скорее всего, это так и останется провокацией», — говорит политолог.

Рыжевский обращает внимание, что шум вокруг происходящего на границе удобен Зеленскому.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВС РФ полностью освободили район Новый в Часовом Яре.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Спецоперация
3 июл
ВСУ дронами атаковали подстанцию Запорожской АЭС в Энергодаре, есть пострадавшие
3 июл
Войска России впервые уничтожили боевую машину «Тунгуска» ВСУ в зоне СВО
3 июл
Сокрушающая «Малка»: как артиллеристы уничтожают позиции ВСУ
3 июл
ВС РФ полностью освободили район Новый в Часовом Яре
3 июл
Огневая работа: ВС РФ уничтожили безэкипажные катера ВСУ у Новороссийска
3 июл
Под атакой вражеских дронов: танкисты уничтожили «опорники» ВСУ прямой наводкой
3 июл
«Один звонок»: в Финляндии заявили о возможности Си Цзиньпина завершить конфликт на Украине
3 июл
«Полностью уничтожен»: супермаркет сгорел в Донецке после обстрела ВСУ
3 июл
Прорыв: российские войска подступают к Часову Яру
3 июл
Российские зенитчики поражают воздушные цели. Лучшее видео из зоны СВО
+30° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
87.99
0.69 93.70
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:02
«Сейчас все иначе»: Набиуллина о развитии экономики РФ
17:48
Рябков исключил контакты с США после сближения их БПЛА с самолетами РФ
17:25
Ливни, грозы и смерчи: жаркая погода в Москве резко изменится к выходным
17:14
Не спешите отчаиваться: как избавиться от хронической боли в горле
16:48
«Точка влияния»: для чего Украина стянула боевиков ВСУ к границе с Белоруссией
16:29
ЧС федерального масштаба: как в Забайкалье борются с природными пожарами

Сейчас читают

Взлетят до небес? Что будет с ценами на арбузы и дыни
«Полностью уничтожен»: супермаркет сгорел в Донецке после обстрела ВСУ
Обнимает и целует в лоб: В Сети обсуждают роман Егора Крида и Алины Загитовой
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака