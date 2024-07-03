Российские военные взяли под полный контроль район Новый в населенном пункте Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.

«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных действий полностью освободили район Новый населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики и улучшили положение по переднему краю», — говорится в сообщении.

Бойцы также нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Константиновка, Красногоровка, Райгородок и Веселый Гай, а также отразили четыре контратаки.

«Потери противника составили до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и десять пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка „Акация“, самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“, гаубица „Мста-Б“, три орудия Д-20, орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы „Анклав-Н“ и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48», — добавили в Минобороны.

Кроме того, армия России уничтожили за сутки четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

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Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе спецоперации на Украине за сутки сбили крылатые ракеты Storm Shadow и более 80 беспилотников ВСУ.