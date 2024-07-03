Число пострадавших при ударе ВСУ по подстанции ЗАЭС в Энергодаре достигло девяти

Количество пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции «Радуга» в Энергодаре выросло до девяти. Об этом журналистам рассказал директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук.

Украинские боевики атаковали подстанцию с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В это время на объекте проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара, штатный режим ее работы, а также других объектов, был нарушен. В результате обстрела повредились оба трансформатора.

Комментируя очередной удар ВСУ по ЗАЭС в интервью журналисту Павлу Зарубину, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал случившееся дерзким вызовом канонам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организации Объединенных Наций (ООН).

Он подчеркнул, что киевский режим игнорирует все каноны безопасности и соблюдать их не собирается. При этом, по словам Лихачева, ущерб, нанесенный какому-либо элементу инфраструктуры ЗАЭС, значительно повышает риски и подрывает безопасность в целом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженные силы (ВС) РФ полностью освободили район Новый в Часовом Яре.